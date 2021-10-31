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Türkiye ve ABD'den ilk açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme planlanandan uzun sürerken liderler tarafından önemli başlıkların ele alındığı belirtiliyor. İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G-20 liderler zirvesinde genel toplantılar dışında ikili görüşmeler de uluslararası medya tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye ve ABD arasında F-35, Büyükelçi, ABD'nin teröre desteği ve ikili ilişkilerin masada olduğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi de bu kapsamda gerçekleşti ve sona erdi. İşte Erdoğan Biden görüşmesinden son dakika haberleri

Türkiye ve ABD'den ilk açıklama!
Ekleme: 31.10.2021 - 13:54 Güncelleme: 31.10.2021 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ve ABD'den ilk açıklama!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında bugün İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşmesi beklenen görüşme planlanandan uzun sürerek sona erdi. İki liderin önemli konu başlıklarını değerlendirmesi beklenen zirve uluslararası medya tarafından da yakından takip edildi. F-35 konusundaki anlaşmazlık, geçtiğimiz haftaya damga vuran skandal Büyükelçi çıkışı, bölgede ABD'nin terör örgütlerine verdiği destek ve ikili ilişkilerin değerlendirildiği Erdoğan - Biden görüşmesinden nasıl bir sonuç çıkacağı liderlerin açıklamaları ya da iki ülke başkanlıklarından gelecek açıklamalarla ortaya çıkacak.

TÜRKİYE VE ABD'DEN AÇIKLAMA

AA ve Reuters'ın Ankara kaynaklarına dayandırdığı son dakika haberine göre Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi. Yetkililer 'Görüşme çok pozitif bir atmosferde geçti' dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken 'Türkiye çok önemli bir savunma ve NATO müttefikimiz' ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | ERDOĞAN BIDEN GÖRÜŞMESİ PLANLANANDAN UZUN SÜRDÜ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen zirve bugün saat 12.18'de başladı. Planlanandan uzun süren görüşme öncesinde liderler 'verimli bir zirve olacağı' dilekleriyle basın mensuplarını karşıladı ve zirve yaklaşık 1 saat 5 dakika kadar devam etti.

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