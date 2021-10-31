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Erdoğan- Biden görüşmesi sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme planlanandan uzun sürerken liderler tarafından önemli başlıkların ele alındığı belirtiliyor. İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G-20 liderler zirvesinde genel toplantılar dışında ikili görüşmeler de uluslararası medya tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye ve ABD arasında F-35, Büyükelçi, ABD'nin teröre desteği ve ikili ilişkilerin masada olduğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi de bu kapsamda gerçekleşti ve sona erdi. İşte Erdoğan Biden görüşmesinden son dakika haberleri

Erdoğan- Biden görüşmesi sona erdi
Ekleme: 31.10.2021 - 12:08 Güncelleme: 31.10.2021 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan- Biden görüşmesi sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında bugün İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşmesi beklenen görüşme planlanandan uzun sürerek sona erdi. İki liderin önemli konu başlıklarını değerlendirmesi beklenen zirve uluslararası medya tarafından da yakından takip edildi. F-35 konusundaki anlaşmazlık, geçtiğimiz haftaya damga vuran skandal Büyükelçi çıkışı, bölgede ABD'nin terör örgütlerine verdiği destek ve ikili ilişkilerin değerlendirildiği Erdoğan - Biden görüşmesinden nasıl bir sonuç çıkacağı liderlerin açıklamaları ya da iki ülke başkanlıklarından gelecek açıklamalarla ortaya çıkacak.

SON DAKİKA | ERDOĞAN BIDEN GÖRÜŞMESİ PLANLANANDAN UZUN SÜRDÜ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen zirve bugün saat 12.18'de başladı. Planlanandan uzun süren görüşme öncesinde liderler 'verimli bir zirve olacağı' dilekleriyle basın mensuplarını karşıladı ve zirve yaklaşık 1 saat 5 dakika kadar devam etti.

GÖRÜŞME ÖNCESİ GAZETECİLERDEN F-16 SORUSU

Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?' sorusuna, ABD Başkanı Biden, 'İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz.' yanıtını verdi..

ABD DUYURMUŞTU

İki lider arasındaki görüşmenin gerçekleşeceğine ilişkin ilk duyuru ABD tarafından geldi. ABD Başkanı Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın Roma'da Başkan Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan- Biden görüşmesinde F-35 anlaşmazlığı, Büyküelçilerin skandal çıkışı, ABD'nin terörü finanse etmesi ve ikili ilişkiler gibi başlıklar ele alındı.

F-35 ANLAŞMAZLIĞI VE F-16 ALIMI

Görüşmenin kritik maddelerinden olan F-35 anlaşmazlığı konusunda bir ilerleme kaydedilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Türkiye'nin tek taraflı olarak program dışına itilmek istenmesinin ardından alternatifleri değerlendirmeye alan Ankara'nın ABD tarafından yoklaması yapılan geri ödemeyi F-16 olarak yapma konusundaki fikirlere ilişkin cevabı masadaydı.

Buna bağlı olarak F-16 alımı ve savunma ilişkilerinin Erdoğan-Biden arasındaki konuşmada ön planda olduğu belirtildi.

BÜYÜKELÇİLERİN SKANDAL ÇIKIŞI

ABD Büyükelçisinin de içinde olduğu 10 büyükelçinin Osman Kavala davası ekseninde Türk yargısına müdahale girişimi ve Türkiye'nin dik duruşu ile geri adım atılmasına ilişkin konu da iki liderin görüşmesinde değerlendirildi. Türkiye içişlerine müdahaleye asla tahammül gösterilmeyeceğini belirttiği bu konuyla ilgili de tavrını açıkça yinelemiş oldu.

ABD'NİN TERÖRE SPONSORLUĞU

Yine gerilen ilişkiler nedeniyle uzun süredir kapsamlı değerlendirme yapılamayan Suriye ve ortadağu genelinde ABD'nin terör örgütlerini desteklemesine ilişkin de Türkiye tarafının tavrı bir kez daha Başkan Biden'a iletilmiş olması bekleniyor. Bu konuyla ilgili ABD'nin destekleyip terör örgütü olmadığını iddia ettiği unsurların terör bağlantılarına dair belgeler daha önce de yetkili makamlara sunulmuştu.

Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi başladı. İşte ilk görüntüler





GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan- Biden görüşmesinde F-35 anlaşmazlığı, Büyküelçilerin skandal çıkışı, ABD'nin terörü finanse etmesi ve ikili ilişkiler gibi başlıklar ele alındı.

F-35 ANLAŞMAZLIĞI VE F-16 ALIMI

Görüşmenin kritik maddelerinden olan F-35 anlaşmazlığı konusunda bir ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.Konuyla ilgili Türkiye'nin tek taraflı olarak program dışına itilmek istenmesinin ardından alternatifleri değerlendirmeye alan Ankara'nın ABD tarafından yoklaması yapılan geri ödemeyi F-16 olarak yapma konusundaki fikirlere ilişkin cevabı masada olacak.








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