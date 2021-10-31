Erdoğan- Biden görüşmesi sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında bugün İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşmesi beklenen görüşme planlanandan uzun sürerek sona erdi. İki liderin önemli konu başlıklarını değerlendirmesi beklenen zirve uluslararası medya tarafından da yakından takip edildi. F-35 konusundaki anlaşmazlık, geçtiğimiz haftaya damga vuran skandal Büyükelçi çıkışı, bölgede ABD'nin terör örgütlerine verdiği destek ve ikili ilişkilerin değerlendirildiği Erdoğan - Biden görüşmesinden nasıl bir sonuç çıkacağı liderlerin açıklamaları ya da iki ülke başkanlıklarından gelecek açıklamalarla ortaya çıkacak.SON DAKİKA | ERDOĞAN BIDEN GÖRÜŞMESİ PLANLANANDAN UZUN SÜRDÜTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen zirve bugün saat 12.18'de başladı. Planlanandan uzun süren görüşme öncesinde liderler 'verimli bir zirve olacağı' dilekleriyle basın mensuplarını karşıladı ve zirve yaklaşık 1 saat 5 dakika kadar devam etti.GÖRÜŞME ÖNCESİ GAZETECİLERDEN F-16 SORUSUGörüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?' sorusuna, ABD Başkanı Biden, 'İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz.' yanıtını verdi..ABD DUYURMUŞTUİki lider arasındaki görüşmenin gerçekleşeceğine ilişkin ilk duyuru ABD tarafından geldi. ABD Başkanı Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın Roma'da Başkan Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAREdinilen son dakika haberine göre Erdoğan- Biden görüşmesinde F-35 anlaşmazlığı, Büyküelçilerin skandal çıkışı, ABD'nin terörü finanse etmesi ve ikili ilişkiler gibi başlıklar ele alındı.F-35 ANLAŞMAZLIĞI VE F-16 ALIMIGörüşmenin kritik maddelerinden olan F-35 anlaşmazlığı konusunda bir ilerleme kaydedilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Türkiye'nin tek taraflı olarak program dışına itilmek istenmesinin ardından alternatifleri değerlendirmeye alan Ankara'nın ABD tarafından yoklaması yapılan geri ödemeyi F-16 olarak yapma konusundaki fikirlere ilişkin cevabı masadaydı.Buna bağlı olarak F-16 alımı ve savunma ilişkilerinin Erdoğan-Biden arasındaki konuşmada ön planda olduğu belirtildi.BÜYÜKELÇİLERİN SKANDAL ÇIKIŞIABD Büyükelçisinin de içinde olduğu 10 büyükelçinin Osman Kavala davası ekseninde Türk yargısına müdahale girişimi ve Türkiye'nin dik duruşu ile geri adım atılmasına ilişkin konu da iki liderin görüşmesinde değerlendirildi. Türkiye içişlerine müdahaleye asla tahammül gösterilmeyeceğini belirttiği bu konuyla ilgili de tavrını açıkça yinelemiş oldu.ABD'NİN TERÖRE SPONSORLUĞUYine gerilen ilişkiler nedeniyle uzun süredir kapsamlı değerlendirme yapılamayan Suriye ve ortadağu genelinde ABD'nin terör örgütlerini desteklemesine ilişkin de Türkiye tarafının tavrı bir kez daha Başkan Biden'a iletilmiş olması bekleniyor. Bu konuyla ilgili ABD'nin destekleyip terör örgütü olmadığını iddia ettiği unsurların terör bağlantılarına dair belgeler daha önce de yetkili makamlara sunulmuştu.Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi başladı. İşte ilk görüntülerGÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAREdinilen son dakika haberine göre Erdoğan- Biden görüşmesinde F-35 anlaşmazlığı, Büyküelçilerin skandal çıkışı, ABD'nin terörü finanse etmesi ve ikili ilişkiler gibi başlıklar ele alındı.F-35 ANLAŞMAZLIĞI VE F-16 ALIMIGörüşmenin kritik maddelerinden olan F-35 anlaşmazlığı konusunda bir ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.Konuyla ilgili Türkiye'nin tek taraflı olarak program dışına itilmek istenmesinin ardından alternatifleri değerlendirmeye alan Ankara'nın ABD tarafından yoklaması yapılan geri ödemeyi F-16 olarak yapma konusundaki fikirlere ilişkin cevabı masada olacak.