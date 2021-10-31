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Başkan Erdoğan ve Biden bugün Roma'da görüşecek! Masada hangi konular var?

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bugün İtalya'nın başkenti Roma'da görüşecek. Her iki lider de G20 Zirvesi için İtalya'da bulunuyor. Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Erdoğan ve Biden'ın görüşeceğini bildirdi. Görüşmenin saat 12.10'da gerçekleşeceği öğrenildi. Görüşme 20 dakika sürecek. Peki bu son derece kritik görüşmede ele alınacak konular neler olacak? İşte son dakika Erdoğan, Biden görüşmesi detayları...

Başkan Erdoğan ve Biden bugün Roma'da görüşecek! Masada hangi konular var?
Ekleme: 31.10.2021 - 09:14 Güncelleme: 31.10.2021 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ve Biden bugün Roma'da görüşecek! Masada hangi konular var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bugün Roma'da önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

SAAT 12.10'DA BAŞLAYACAK

Son gelen bilgiye göre Görüşmenin 20 dakika süreceği ve 12.10'da başlayacağı öğrenildi.

BD'Lİ YETKİLİ DUYURDU

ABD Başkanı Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da Başkan Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.

MERKEL VE SCHOLZ İLE DE GÖRÜŞECEK

Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Roma'da bulunan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı iki liderin görüşmesinde neler konuşulacağını canlı yayında aktardı. Görüşmede, F-16 alımı ve savunma ilişkilerinin ön planda olması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Biden bugün Roma'da görüşecek! Masada hangi konular var? | Video

Diğer yandan, bölgesel ve küresel konuların da iki lider arasında yapılacak görüşmede ele alınması bekleniyor.

'İSABETLİ OLACAKTIR'

Roma ve Glasgow'da dünya liderleriyle görüşme yapacağı hatırlatılarak özellikle ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin sorusu üzerine Başkan Erdoğan, Roma'nın gündemi ile Glasgow'un gündeminin şu anda değişmiş gibi gözüktüğüne işaret etmiş ve şunları söylemişti:

'Büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de tabi ki en önemli maddemiz; malum bizim F-35 konumuz var. F-35'le ilgili olarak bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yapmış olduğumuz bir ödeme var. Bu ödemeyle ilgili olarak da tabi ki bunun bize geri ödeme planının nasıl olacağını kendileriyle görüşmemiz gerekecek. Bu konuda mükaleme ne getirecek ne götürecek; onu kendileriyle görüşerek öğreneceğiz. Alt düzeyde aldığımız bazı bilgiler var. Bize F-16 verme konusunda gelen bazı bilgiler… Bize gelen bilgi, bunlarla bu işi ödeme gibi bir plan olduğu yönünde. Bu doğru mudur, değil midir; bunları kendilerinden öğreneceğiz. En üst düzeyde de bunu tabi benim Sayın Biden ile konuşmam isabetli olacaktır. Eğer böyleyse ona göre bir anlaşma yoluna gitmiş olacağız.'
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