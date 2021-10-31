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Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği... Başkan Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü
Ekleme: 31.10.2021 - 15:40 Güncelleme: 31.10.2021 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü
G20 Liderler zirvesi kapsamında Roma'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği... Geçtiğimiz saatlerde ABD Başkanı Joe Biden ile yakklaşık 1 saat 5 dakika süren kritik zirve gerçekleştiren Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Roma'da G-20 Liderler Zirvesi marjında bir görüşme yapmıştı. Dünyanın yakında takip ettiği görüşme 1 saat 10 dakika sürmüştü.

YOĞUN DİPLOMASİ

Liderle yoğun görüşme içinde olan Başkan Erdoğan son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Ayrıntılar geliyor...
Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü
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