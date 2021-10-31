  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan İtalya'dan ayrıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 21.50'de İtalya'nın başkenti Roma'dan ayrıldı.

Ekleme: 31.10.2021 - 22:21 Güncelleme: 31.10.2021 - 22:22 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan İtalya'dan ayrıldı!
Başkan Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra diğer ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma'dan ayrıldı.

İzmir'de korkunç kaza! Can pazarı yaşandı: 3 ölü, 3 yaralı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron balıkçı sorunu konusunda İngiltere'yi uyardı
HDP'li Baydemir Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistan'ı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar
Bakan Soylu CHP ve HDP'ye Ağrı'dan seslendi: Arkanızda Amerika da Avrupa da olsa silineceksiniz
Bakan Koca'dan TURKOVAC tavsiyesi!
72'lik kahraman! Recep Amca felçli eşini yangından böyle kurtardı
İlkokul öğretmeninden çarşafı küçümseyen 'cumhuriyet' tiyatrosu
Başkan Erdoğan'dan G-20 zirvesinde önemli açıklamalar!
31 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
Kuyumcularda yeni dönem: Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor
İçişleri Bakanı Soylu, Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelerle görüştü: Bunu ancak ana yüreği yapar
Bolu'da üretilecek! Türkiye'nin 'Ay görevi'nde kullanılacak: Roket teknolojisi için kritik
Haaretz: İsrail yeni yaptırımlardan önce İran'ın İHA programına ilişkin ABD'ye istihbarat verdi
Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü
Kukla Aslı Aydıntaşbaş kıvırdı! 20 dakika değil 1 saat 10 dakika!
Türkiye ve ABD'den ilk açıklama!
Melih Gökçek'ten 'Atatürk'e secde' skandalına sert tepki!
Ortak HDP olunca… ‘Türk milleti’ gitti, ‘Türkiye vatandaşları’ geldi
Başkan Erdoğan- Biden zirvesi başladı!
Çocukların Atatürk'e secde ettirildiği ritüel tepki çekti!
Dünyanın konuştuğu Hollywood cinayeti hakkında Alec Baldwin ilk kez konuştu...

Dünyanın konuştuğu Hollywood cinayeti hakkında Alec Baldwin ilk kez konuştu...

Rapçi Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi!

Rapçi Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi!

Aleyna Çakır’ın ailesinden şok otopsi raporu iddiası: Kızımın bacakları ve diz kapakları…

Aleyna Çakır’ın ailesinden şok otopsi raporu iddiası: Kızımın bacakları ve diz kapakları…

EYT düzenlemesi için bu ayrıntılara dikkat! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 soru 5 cevap

EYT düzenlemesi için bu ayrıntılara dikkat! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 soru 5 cevap

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: Yeni zirveye ulaştı! Son 7 yıl...

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: Yeni zirveye ulaştı! Son 7 yıl...

ABD istihbaratından çarpıcı koronavirüs açıklaması! Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

ABD istihbaratından çarpıcı koronavirüs açıklaması! Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?