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Bakan Koca'dan TURKOVAC tavsiyesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız üçüncü doz için TURKOVAC da tercih edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan TURKOVAC tavsiyesi!
Ekleme: 31.10.2021 - 22:23 Güncelleme: 31.10.2021 - 22:36 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan TURKOVAC tavsiyesi!
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,24 olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 70 bin 738 doz aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 280 bin 951 doza yükseldi.

"18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı"nın en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 3 milyon kişi, zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu 'koruma kalkanı dozu' şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız üçüncü doz için TURKOVAC da tercih edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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