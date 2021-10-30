ABD'de korkunç tablo! Binlerce insan...

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de, Kovid-19 kaynak can kaybı 2 bin 19 artışla 745 bin 388'e yükseldi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de günlük koronavirüs tablosu açıklandı.Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 98 bin 307 artışla 45 milyon 925 bin 479'a çıktı.Ülke genelinde can kaybı sayısı 745 bin 388 olarak kayıtlara geçti.Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 2 bin 19 artışla 745 bin 388 oldu.