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Sağlık
Koronavirüs hapı çıktı! İşte fiyatı...

Koronavirüs hapı çıktı! İşte fiyatı...

ABD'li ilaç şirketi Merck tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ilacın bir hasta için ücretinin yaklaşık 700 dolar yani 6 bin 200 Türk Lirası olacağı öngörülüyor.

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 09:03
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 09:14
Koronavirüs hapı çıktı! İşte fiyatı...

ABD'li ilaç şirketi Merck, koronavirüse karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hap ile ilgili açıklama yaptı.

Şirket ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde 'molnupiravir' ilacını alan deneklerin, 'plasebo' alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranında yarı yarıya azalma görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulacağı da belirtildi.

İLAÇ ÜZERİNDE YAPTIĞI ÖNCEKİ DENEYLER

Onaylanması halinde koronavirüsü tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.

Merck'in ilaç üzerinde yaptığı önceki deneyler, ilacın şiddetli semptomları bulunan ya da hastaneye yatmış hastalara fayda sağlamadığını göstermişti.

FİYATI 6 BİN 200 TL

İlacın bir hasta için ücretinin yaklaşık 700 dolar yani 6 bin 200 TL olacağı öngörülüyor.


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