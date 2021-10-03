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Burdur'da korkutan deprem!

Burdur'da korkutan deprem!

Burdur'da 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin Burdur-Bucak merkezli gerçekleştiğini, büyüklüğün 4,2 olduğunu ve yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu kaydetti. İşte son dakika deprem haberinin ayrıntıları...

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 10:40
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 10:40
Burdur'da korkutan deprem!

Burdur ilimizde deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 4.2 olduğu belirtiliyor.

AFAD sarsıntının Burdur-Bucak merkezli gerçekleştiğini, büyüklüğün 4,2 olduğunu ve yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu kaydetti. Öte yandan gelen son dakika açıklamasında "Bucak ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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