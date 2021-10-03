Burdur'da korkutan deprem!

Burdur'da 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin Burdur-Bucak merkezli gerçekleştiğini, büyüklüğün 4,2 olduğunu ve yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu kaydetti. İşte son dakika deprem haberinin ayrıntıları...
Burdur ilimizde deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 4.2 olduğu belirtiliyor.
AFAD sarsıntının Burdur-Bucak merkezli gerçekleştiğini, büyüklüğün 4,2 olduğunu ve yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu kaydetti. Öte yandan gelen son dakika açıklamasında "Bucak ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.