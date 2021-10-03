Aleyna'yı ölüme böyle sürüklediler

Iğdır'ın 14 Kasım Mahallesinde yaşayan lise mezunu 18 yaşındaki Aleyna Ağgül önceki gün ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 5. katından atladı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.



Genç kızın ardında 'ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bıraktığını belirleyen Iğdır Emniyeti, konuyla ilgili soruşturma başlattı.



Genç kız iddiaya göre bir süredir kendisiyle aynı yaştaki Göktürk Argın ile arkadaşlık yapıyordu. Göktürk Argın'ın inşaat işiyle uğraşan işadamı babası 42 yaşındaki Gökhan Argın, oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna'nın uygunsuz fotoğraflarını gördü.



Aleyna'yı ofisine çağıran baba Gökhan Argın, iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yaparak genç kızla birlikte oldu. Yaşanan olaylar sonucunda bunalıma giren genç kız, oturduğu evin 5'inci katından kendini boşluğa bırakarak hayatına son verdi.



SABIKASI KABARIK



Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Gökhan Argın ve 18 yaşındaki oğlu Göktürk Argın gözaltına alındı. İşadamı Gökhan Argın'ın alkollü araç kullanmak, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından kaydı olduğu belirlendi.



Ayrıca Gökhan Argın'ın Iğdır'da lüks otomobiliyle alkollü şekilde drift attığı için kendisine ceza kesen polislere sosyal medya hesabından hakaret edip, FETÖ'cülükle suçladığı, bu nedenle Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nün hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.



BABA-OĞULUN SERBEST KALMASI TEPKİ ÇEKTİ



Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Taziyeleri kabul eden genç kızın ailesi, kızlarının ölümüne neden olan baba-oğulun serbest kalmasına tepki gösterdi.



Talihsiz kızın cenazesi Iğdır Asri Mezarlığına defnedildi. Aleyna'nın tecavüze uğrayıp uğramadığı adli tıp raporu ile ortaya çıkacak. Aleyna'nın kendisinden 6 yaş büyük ağabeyinin de 3 yıl önce Marmaris'te denizde boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.