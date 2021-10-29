MSB'den '29 Ekim' videosu

Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, bugün çeşitli etkinlikler ve organizasyonlarla yurdun dört bir yanında kutlanıyor.Sanat, spor ve siyaset camiasından pek çok isim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik paylaşımlar yaparken, anlamlı bir video da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.MSB'DEN ÖZEL GÖRÜNTÜLERBakanlık cumhuriyetin 98'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırladığı videoyu Twitter hesabından paylaştı.Videoda, Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının savaş meydanlarındaki görüntülerine ve Mehmetçiğin katıldığı operasyonlara yer verildi.'BİZ CUMHURİYRTİ BÖYLE KAZANDIK'Video ile birlikte paylaşılan mesajda, 'Biz cumhuriyeti böyle kazandık. Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz' denildi.