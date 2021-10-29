Kocaeli'de tren kazası!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kocaeli'de saat 11.00 sıralarında Gebze Tatlıkuyu mevkiinde, İstanbul istikametine giden 5 vagonlu yataklı yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı.Son vagon yan yatarak elektrik direğine dayandı.KAZA, BAKIM SIRASINDA MEYDANA GELDİBeton elektrik direği dibinden kırılırken, direği demirleri ayakta tuttu.Kazanın, sefer için hazırlık yapılan treninin bakımı sırasında meydana geldiği öğrenildi.SEFER DURDU, ÇALIŞMA BAŞLATILDIHasar gören hatta sefer dururken, TCDD çalışanları kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye vagonların raylara oturtulması için vinç çağrıldı.Kurtarma çalışmaları sırasında Yüksek Hızlı Tren, Ankara istikametine doğru yavaş geçiş yaptı.