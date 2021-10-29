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Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de! '2023 hedefleri' vurgusu...

Cumhuriyetin ilanının 98.yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıktı. Erdoğan, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşu gerçekleştirildi, İstiklal Marşı okundu. Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği ülkemizin itibarını artırmak ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz." mesajını yazarak okudu.

Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de! '2023 hedefleri' vurgusu...
Ekleme: 29.10.2021 - 10:04 Güncelleme: 29.10.2021 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de! '2023 hedefleri' vurgusu...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi.

Başkan Erdoğan, Ata'nın huzuruna çıktıktan sonra mozoleye çelenk bıraktı. Çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu başladı. Devlet Erkanı saygı duruşunun sona ermesiyle İstiklal Marşı'nı okudu.

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İstiklal Marşı'nın da okunmasıyla Erdoğan burada Anıtkabir özel defterine mesajını yazarak imzaladı.

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği ülkemizin itibarını artırmak ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Cumhuriyetimizi 2023 hedefleri ile buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ ANITKABİR'DE

Türk Bayrakları ile Anıtkabir'in avlusuna gelen vatandaşlar, törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret edebilecek. 81 ilden çok sayıda ziyaretçi Anıtkabir'e geldi.

Vatandaşlar Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanına sevgi göstersinde bulundu.
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