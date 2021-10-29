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ABD'den dikkat çeken 29 Ekim mesajı!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ortağıdır." ifadesini kullandı.

Ekleme: 29.10.2021 - 21:42 Güncelleme: 29.10.2021 - 21:43 / Editör: Ozge Selin
ABD'den dikkat çeken 29 Ekim mesajı!
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sitesinde paylaşılan mesajda, Blinken'in ABD adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayan Türk halkına tebriklerini sunduğu belirtildi.

"TÜRKİYE, ABD'NİN ORTAĞIDIR"

"Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortağıdır." ifadesini kullanan Blinken, Türkiye'nin onlarca yıldır küresel zorluklara karşı koymak için ABD ve uluslararası toplumun yanında durduğunu kaydetti.

"ORTAKLIĞIMIZI BÜYÜTMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Blinken, iki ülkenin uzun yıllara dayanan ilişkisinin ticaret, diplomasi ve güvenlik alanlarında güçlü bir iş birliği üzerine kurulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son derece derin, halklar arası bağlar varlığını nesiller boyu sürdürmüştür ve ilişkimizin gücü açısından kritik önem taşımaktadır.

Bu özel günü kutlarken size en iyi dileklerimizi sunuyoruz ve önümüzdeki yıllarda ortaklığımızı büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
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