  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Taksicilerden UKOME öncesi Yenikapı'da eylem: Esnaf burada İmamoğlu nerede?

İstanbul'da yapılacak UKOME Toplantı'sına 10'uncu sefer getirilecek 5 bin yeni taksi teklifi öncesi yüzlerce taksici bir araya gelerek eylem yaptı. 5 bin taksi teklifine karşı olduklarını belirten İTEO Başkanı Eyup Aksu, "30 yıldır taksici esnafı, ulaşım sektörü böyle bir zulüm görmedi. Bunun için esnafımız sesini duyuracak, kırmızı kart gösterecek" dedi. Taksicilerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirten Taksici Faruk Süleymanoğlu, "Neymiş bizim esnafımıza maaş verecekmiş, güzelde sen önce bozulan belediye araçlarını onar" şeklinde konuştu.

Taksicilerden UKOME öncesi Yenikapı'da eylem: Esnaf burada İmamoğlu nerede?
Ekleme: 28.10.2021 - 12:46 Güncelleme: 28.10.2021 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Taksicilerden UKOME öncesi Yenikapı'da eylem: Esnaf burada İmamoğlu nerede?
Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bugün yapılacak UKOME Toplantısı öncesi yüzlerce taksici taksileri ile Yenikapı'da toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 10'uncu sefer gündeme getirdiği 5 bin yeni taksi teklifine karşı olan taksiciler 'Esnaf burada İmamoğlu nerede?' sloganları atarak İBB
yönetimine kırmızı kart gösterdi.

'KIRMIZI KART GÖSTERECEK'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyup Aksu yaptığı açıklamada, 'İBB, bugün 10'uncu defa taksi sayısının artışını gündeme getiriyor. Biz, Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu adına sunum yapacağız. Tekrar konuları anlatacağız. İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyaç yok. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporunda yazıyor.



Bizim teknolojiye ihtiyacımız var. Trafik sorunun çözülmesine ihtiyacı var. Ayrıca taksi metre ücretlerinin iyileştirilmesine ihtiyacımız var. Biz bunları içeride anlatacağız. Taktir komisyonun. Toplantı sonunda, neticeyi burada taksici arkadaşlarımızla paylaşacağız. Kırmızı kartla, idareye kırmızı kart gösteriyoruz. 30 yıldır taksici esnafı, ulaşım sektörü böyle bir zulüm görmedi. Bunun için esnafımız sesini duyuracak, kırmızı kart gösterecek' dedi.



'SEN ÖNCE BOZULAN BELEDİYE ARAÇLARINI ONAR'

Taksicilerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirten Taksici Faruk Süleymanoğlu, 'Hakkımızı savunmak için burada toplandık. Bizi halkla öyle bir düşman etti ki, oğlum okulda
'Babanın mesleği ne?' sorusuna 'Taksici' dediğinde 'Hırsız mı?' diye soruyorlar. Böyle bir algı olur mu? Yapıyorsanız doğru dürüst iş yapın, neymiş esnafımıza maaş verecekmiş, güzelde sen önce bozulan belediye araçlarını onar' şeklinde konuştu.



'25 BİN LİRA BİR TAKSİCİ KAZANSIN BEN KENDİMİ ASACAĞIM'

Taksi teklifine karşı olduğunu söyleyen Taksici Talip Güneşdoğdu, 'Üç vardiya çalışacak, 7 bin lira maaş, senede iki ikramiye bu kazanç nerede? Bu kazancı bana söylesene. 25 bin lira bir taksici kazansın ben kendimi asacağım. 5 bin araba verecek. Neye dayanarak verecek bu taksileri. Ben devletten ihaleyle aldım. Benim hakkım nerede o zaman, benim paramı ver. Aldığım zaman bir taksi plakam 4 daire yapıyordu. Şimdi bir daire bile alamıyorum' şeklinde konuştu.
AKM Millet Bahçesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor! Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı kutladı
CHP, iş dünyasından bir ismi aday gösterebilir
TSK'dan nefes kesen tatbikat: Hedefi tam isabetle vurdular
'Ramazan abi yapma ben yetimim' diye feryat etmişti! Ankara'daki sapık için istenen ceza belli oldu...
Adem Özköse, FETÖ ve Mossad'a olan desteği bir bir ortaya serilince hakarete başladı
Taksicilerden UKOME öncesi Yenikapı'da eylem: Esnaf burada İmamoğlu nerede?
Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada
CHP'li Bakırköy belediyesinde isyan var! Zam alamayan işçiler belediye önündeki grevlerinin 4. gününde!
Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı hakkında flaş karar!
Ümitcan Uygun'un yalanı ortaya çıkmıştı! Esra Hankulu ölümünde flaş gelişme: Kabul edildi...
İnsanlık görevini yaparken canından oluyordu: 'Kafana sıkayım mı seni öldüreyim mi?'
Sevgilisini öldürdü, cesetle teslim oldu
Belediye Başkanı geldi ama grev yapan işçileri dinlemeden gitti
Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı: Hedefimiz orası...
Başkan Erdoğan'dan ikinci 'siyasi cinayetler' dilekçesi!
Merkez Bankası yılın enflasyon raporunu açıkladı!
Melih Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! Mansur Yavaş'ın avukatına haddini bildirdi!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Elçiler arasından bavullarını toplayanlar oldu
Dev teşvik paketi geliyor: Bakkaldan eczacıya tüm sektörlerde...
O koltuktan servet çıktı! Altınlar bakın kime ait!

O koltuktan servet çıktı! Altınlar bakın kime ait!

ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının son tanığı 96 yaşında öldü

ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının son tanığı 96 yaşında öldü

Bir haftada 300 kilo sattı: ’Gençlik iksiri’ kış öncesi rağbet görüyor, kilosu 15 TL

Bir haftada 300 kilo sattı: ’Gençlik iksiri’ kış öncesi rağbet görüyor, kilosu 15 TL

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...

Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...