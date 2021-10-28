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Sevgilisini öldürdü, cesetle teslim oldu

Şebnem Şirin cinayetinin ardından Kocaeli'nde de Seyhan Gözer isimli bir genç kız cinayete kurban gitti. Kocaeli Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi öldürdüğünü söylediği kız arkadaşının cesedi ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. yapılan inceleme sonucunda cinayete kurban giden kadının 23 yaşındaki Seyhan Gözer, öldürenin de yine 23 yaşında olan Ali A. olduğu anlaşıldı.

Sevgilisini öldürdü, cesetle teslim oldu
Ekleme: 28.10.2021 - 11:27 Güncelleme: 28.10.2021 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Sevgilisini öldürdü, cesetle teslim oldu
Kocaeli'de Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde sabah saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yasandı. Edinilen bilgiye göre bir kişi ticari taksi ile emniyete gelerek tartıştığı kız arkadaşını öldürdüğünü ve cesedin de takside bulunduğunu söyleyerek teslim oldu.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ: 23 YAŞINDAKİ SEYHAN GÖZER KOCAELİ GÖLCÜK'TE CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Emniyet ekiplerinde yapılan inceleme neticesinde cinayete kurban giden kadının 23 yaşındaki Seyhan Gözer, öldürenin de yine 23 yaşında olan Ali A. olduğu anlaşıldı.

SON DAKİKA GÖZALTINA ALINDI VE ARAÇ İNCELEMEYE ÇEKİLDİ

Yapılan kontrollerde araç içerisinde bulunan kadının yaşamını kaybettiği tespit edildi.

Kocaeli'de dehşet! Öldürdüğü sevgilisini ticari taksi içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine bıraktı | Video

Seyhan Gözer'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma ve gözaltındaki Ali A'.nın Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.

ARACI TAKSİCİ KULLANMIŞ!

Sson dakika bilgisine göre katilin cesetle taksiye binerek taksiciye 'Emniyet'e sür' dediği aktarıldı

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Sevgilisini öldürdü, cesetle teslim oldu
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