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Katilin ifadesi ortaya çıktı!

Sevgilisi Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı mahkemede, olay gecesi alkollü olduklarını, çıkan tartışma sonucu kendisine saldırdığını iddia ettiği Şirin'e engel olmak istediğini söyledi.

Katilin ifadesi ortaya çıktı!
Ekleme: 28.10.2021 - 16:38 Güncelleme: 28.10.2021 - 16:50 / Editör: Ozge Selin
Katilin ifadesi ortaya çıktı!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki kız arkadaşı Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren ve tutuklanıp cezaevine gönderilen Furkan Zıbıncı'nın, mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

Katil zanlısı Furkan Zıbıncı ifadesinde, Şebnem Şirin'in evlenmek istediğini, kendisinin ise reddettiğini öne sürdü.

'EVLENMEK İSTİYORDU KABUL ETMEDİM'

Olayı hatırlamadığını belirten Zıbıncı, ifadesine şu sözlerle devam etti:

“Ben sarraf olarak çalışırım. Şebnem ile ara ara sevgili olarak görüşürdüm. Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk.

'ALKOL ALIP BERABER OLDUK'

Olay gecesi ortak arkadaşımız Sena ile Şebnem alkollü bir mekanda alkol aldıktan sonra Şebnem ile buluştum. Ben de alkollüydüm. Tekel büfesinden alkol alıp, apart dairesine gittik. Tekrar alkol aldık ve rızası dahilinde cinsel ilişkiye girdik.

'TARTIŞMA ÇIKARIP BIÇAK SAVURDU'

Aparttan çıkıp, tekrar geldikten sonra Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti.

'ENGEL OLMAK İSTEDİM YERE DÜŞTÜK'

Ben de Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük.

'SONRASINI HATIRLAMIYORUM'

Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun SIM kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum.

'TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİM'

Ancak cep telefonumun SIM kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum.'

ŞEBNEM'İN VÜCUDUNDA 12 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde; vücudunun göğüs, yüz ve boyun kısmında toplam 12 bıçak darbesi olduğu, boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.
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