İskenderun körfezinde korkutan deprem!

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre İskenderun Körfezi açıklarında 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Adana ve çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede bulunanlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz İskenderun Körfezi açıklarında saat 19:12'de 3.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.83 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLERAFAD VERİLERİDEPREMİN KONUMU