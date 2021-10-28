Enkazdan 132 saat sonra kurtulmuştu ama...

Konya’da 2004 yılında çöken ve 92 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı faciasından 132 saat sonra burnu bile kanamadan sağ olarak kurtulan zabıt katibi Muhammet Saltuk Kalem (32), Antalya’da geçirdiği epilepsi krizi sonucu tatil yaptığı otelin balkon kısmından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Antalya'nın turizm bölgesi Kundu'da bulunan ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde akşam saatlerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre; tesise eğitim için gelen Muhammet Saltuk Kalem, epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu balkondan düştü. Kalem, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kalem, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhammet Saltuk Kalem'in yanında bulunan eşi Elif Kalem'in de Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yaptığı öğrenildi.Kalem'in cenazesi Antalya'daki otopsi işlemlerinin ardından cenazesinin Konya'ya gönderileceği öğrenildi.132 SAAT SONRA KURTARILMIŞTIÖte yandan 2 Şubat 2004 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı 11 katlı Zümrüt Apartmanı aniden çökmüş 92 kişi hayatını kaybetmişti. Muhammet Saltuk Kalem, enkazda oluşan boşluğa sığınarak 132 saat sonra burnu bile kanamadan sağ olarak kurtarılmıştı.