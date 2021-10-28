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Beyaz Gazete
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CHP, iş dünyasından bir ismi aday gösterebilir

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Emin Çapa, CHP'nin iş dünyasında CEO'luk yapmış ve ekonomiden anlayan bir ismin üzerinde hazırlık yaptığını açıkladı.

CHP, iş dünyasından bir ismi aday gösterebilir
Ekleme: 28.10.2021 - 14:02 Güncelleme: 28.10.2021 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
CHP, iş dünyasından bir ismi aday gösterebilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday çıkarmakta zorlanan CHP'nin, Twitter fenomeni Özgür Demirtaş'ı aday göstereceği iddiaları gündeme geldi.

Özgür Demirtaş, hakkında atılan tweet'leri beğenerek bu konudaki isteğini ortaya koydu.

CHP, Özgür Demirtaş'ı yeterli bulmayarak gündemine başka bir isim aldı.

Konuyla ilgili açıklama, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Emin Çapa'dan geldi.

Halk TV canlı yayınında konuşan Emin Çapa, İstanbul'da üst düzey yetkililerle bir yemekte, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştuklarını söyledi ve bazı bilgileri aktardı.

OLASI ADAYI, İTTİFAK ORTAKLARI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Emin Çapa, şunları söyledi:

'Benim aklımdaki aday sizsiniz ama diğer ortaklarımızla konuşmanız ve onların da onayını almalısınız denilmiş. Sonrasında bu kişinin, Sayın Akşener ve Sayın Karamollaoğlu ile görüşmesi sağlanmış, görüşmüş. Kendisini anlatmış. Kim olduğunu anlatmış. Kendisine birtakım mesajlar vermişler, o da bunları not etmiş.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ, KILIÇDAROĞLU İLE YEMEK YEDİ

Kendisini anlatmış tüm liderlere. Bunları bana anlattı. Kamuoyunda kimsenin tanımadığı bir isim. Özgür Demirtaş değil. Ancak Özgür Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile yemek yediğini biliyorum. Bana söylenen bu.

Kendisi şunu sormuş: Niye ben? Kendisi gidip beni Cumhurbaşkanı adayı yapın dememiş.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYININ PROFİLİ

Ekonomiyi bilen bir isim, akademisyen değil. İş dünyasına hakim, ekonomi gazetecilerinin tanıdığı biri. Partilerle bağı yok. CHP'li ya da İyi Partili ya da başka bir partili özelliği yok. Yıpranmamış bir isim. CEO'luk yapmış, özel sektörlerde üst düzey yöneticilikler yapmış.

İMAMOĞLU ADAY OLMAK İSTEMİYOR

4 saatlik yemekte çıkardığım şey şu; Ekrem İmamoğlu aday olmak istemiyor, çok genç. Sembolik bir Cumhurbaşkanı adayı olmak istemiyor. Ankara tarafında da böyle bir şey yok...'
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