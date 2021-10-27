  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

RTÜK'ten 4 yayın kuruluşuna ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle FOX TV, Tele 1, Halk TV ve Kudüs TV'ye müeyyide uygulandı.

RTÜK'ten 4 yayın kuruluşuna ceza
Ekleme: 27.10.2021 - 18:30 Güncelleme: 27.10.2021 - 18:44 / Editör: Ozge Selin
RTÜK'ten 4 yayın kuruluşuna ceza
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, FOX'taki "Elkızı" dizisinin bazı sahnelerini inceleyen Üst Kurul, evcil bir köpeğin silahla öldürülmesi ve çok sayıda kadına şiddet görüntülerinin yer alması nedeniyle, yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş FOX'a idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Üst Kurul üyeleri, Tele 1'in "18 Dakika" programında, Merdan Yanardağ'ın yayındaki bazı ifadeleri nedeniyle yayın ilkesi ihlali yapıldığına karar vererek, Tele 1 hakkında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Halk TV'deki programlara ceza
Halk TV'nin "Açıkça", "Medya Mahallesi", "Sözüm Var" programları ile "Kayda Geçsin" ve "Perdenin Önü Arkası" isimli programları hakkında hazırlanan uzman raporlarını görüşen RTÜK, yapımlardaki yayın ilkesi ihlallerini inceledi.

"Açıkça", "Medya Mahallesi", "Sözüm Var" programlarında bazı kamu kurumlarına iftira atıldığını belirleyen RTÜK, "Perdenin Önü Arkası" programındaki birtakım söylemleri de yasa ihlali olarak değerlendirdi.

RTÜK, "Kayda Geçsin" programında moderatör Özlem Gürses'in bazı açıklamalarının, sorumlu yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e hakarete ceza
Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonunun başvurusunu değerlendiren RTÜK, Kudüs TV'de yayınlanan "Üçüncü Göz" programını inceledi.

Yayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hakaret edildiğinin tespit edilmesi üzerine, yayıncı kanala idari para cezası verildi.
İzmir depreminin simgesi Ayda, annesinin adı verilen parkta oynadı! Babadan yürek burkan sözler
Selçuk Bayraktar'ın hayatı Azerbaycanlı çocuklar için kitap oldu
CHP yönetimindeki Çanakkale Belediyesi'nin etkinliğinde ezana saygısızlık: Sirtaki yapmaya devam ettiler
27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Aksaray Üniversitesi'ndeki sahte doçentin yalanı uzun sürmedi
Baykar 'İhracat sözleşmesi tamamlandı' diyerek duyurdu: Türkiye'den SİHA satın alan ülke sayısı 13 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çad'ın FETÖ ile mücadelemize verdiği desteği unutamayız
RTÜK'ten 4 yayın kuruluşuna ceza
CHP'li yönetimin hedefi yine T3 Vakfı!
İzmir Karabağlar'da Kılıçdaroğlu vatandaşın kentsel dönüşüm tepkisiyle karşılaşmıştı: Madem beceremiyorsunuz bırakın TOKİ yapsın!
Boğaziçi Üniversitesi protestoları! 13 sanığa zorla getirme kararı
İzmir Büyükşehir'e hükümetten 135 milyon liralık teşvik
Yeni MHK başkanı kim olacak? İşte kritik görüşme sonrası öne çıkan aday
ABD ile kritik görüşme! F-35'ler ve Doğu Akdeniz...
Kanadalı şirket, Türkiye'ye ambargonun ardından iflas etti
Denizli'de korkunç olay! Furkan Zıbıncı tartıştığı sevgilisi Şebnem Şirin'in boğazını kesti!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ihracat yanıtı: 'Rakamları eğip bükmüş biz düzeltelim'
Rekabet Kurumu'ndan flaş talep! Fiyatları şişirenler yandı!
Yine bir CHP'li belediye klasiği! Antalya'daki asırlık evler yok oluyor!
Yunan Başbakan Miçotakis’ten Türkiye’ye hadsiz çağrı!
Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Savcı ilk defa açıkladı!

Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Savcı ilk defa açıkladı!

Salgın sürecinde bir ayda 129 milyar maske tüketildi

Salgın sürecinde bir ayda 129 milyar maske tüketildi

Savaştan korkan McDonalds'a gidiyor! WSJ manşetten verdi

Savaştan korkan McDonalds'a gidiyor! WSJ manşetten verdi

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...

Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...