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Erdoğan'la Aliyev arasında 'CHP' diyaloğu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 10 büyükelçinin tutumuyla ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ü işaret ederek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında geçen diyaloğu anlattı.

Erdoğan'la Aliyev arasında 'CHP' diyaloğu!
Ekleme: 27.10.2021 - 12:26 Güncelleme: 27.10.2021 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan'la Aliyev arasında 'CHP' diyaloğu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, 10 büyükelçinin tutumuyla ilgili tepki çeken açıklamalarda bulununan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ü işaret ederek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında geçen diyaloğu anlattı.

Başkan Erdoğan 'Bunlardan biri de geçmişte Bakü'de büyükelçi olarak görev yapmıştı, şimdi CHP'de güya siyaset yapıyor. İlham Bey'le konuşurken o bile 'Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam' dedi. Çünkü Azerbaycan'a da ihanet etti. Sen önce bir defa büyükelçilik yaptığın ülkenin siyasetine saygılı olmayı öğren' ifadelerini kullandı.

KAVALA'YA SAHİP ÇIKAN BÜYÜKELÇİLERİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI

Çeviköz, ABD'nin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçinin, Osman Kavala'nın yargılama sürecine ilişkin Türk yargısını hedef alan ortak çağrısı sonrası 'istenmeyen adam' ilan
edilmesini eleştirdi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Çeviköz, 'Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki
yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir.' dedi.



'DOSTÇA BU YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜ HATIRLATMIŞLARDIR' 

Ayrıca Çeviköz, 'Kimse Türkiye'nin iç işlerine karışmamıştır, karışamaz. İnsan hakları bu devirde hiç bir ülkenin iç işi değildir. Osman Kavala ile ilgili durum AİHM'nin kararıdır. Bunu uygulamak anayasamızın gereğidir. 10 Büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana!' ifadelerini kullandı.

BU İLK SKANDALI DEĞİL ERMENİSTAN'IN AVUKATLIĞI

Çeviköz Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın Karabağ'daki işgaline son verdiği harekat sırasında da 'Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve
söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor' ifadelerini kullanmıştı.

MANDACININ ÖNDE GİDENİ

Ünal Çeviköz, ABD Başkanı Joe Biden'dan 'demokrasi' dilenerek 'Biden'dan beklentimiz Türk Demokrasisi vurgusu' demişti. Çeviköz, KKTC'de kapalı kent Maraş'ın kısmi şekilde
yeniden açılmasını desteklemediklerini söyledi, kendi iktidarlarında S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin gündeme geleceğini söyledi
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