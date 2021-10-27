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e-Devlet Çöktü Mü? e-Devlet Neden Açılmıyor?

"e-Devlet Çöktü Mü?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. E-devlet, gün içinde Türkiye'de en çok ziyaret edilen platformlardan biridir. Vatandaşların yoğun talebine göre e-devlete girişte zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Peki e-Devlet Çöktü Mü? e-Devlet Neden Açılmıyor?

Ekleme: 27.10.2021 - 13:46 Güncelleme: 27.10.2021 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
e-Devlet Çöktü Mü? e-Devlet Neden Açılmıyor?
'e-Devlet Çöktü Mü?' sorusu e-Devlet'te yaşanan sorun nedeniyle vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Milyonlarca vatandaş gün boyunca e-Devlet portalına giriş yapmaktadır. Yüksek talep ve yeni hizmetlere bağlı olarak e-Devlet erişim sorunları ortaya çıkabilir. Peki e-Devlet çöktü mü? e-Devlet neden açılmıyor? İşte yanıtı...

e-Devlet Çöktü Mü?


Vatandaşlar gün içerisinde çoğu zaman e-Devlet girişi yapıyor. Ancak elektronik ortamdaki devlet hizmetleri için portala girdiklerinde e-Devlet bazen hata verebiliyor. Bu nedenle vatandaşlar 'e-Devlet çöktü mü?' sorusuna yanıt arıyor. e-Devlet portalının çökmesiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 

e-Devlet Neden Giriş Yapılmıyor?


Yoğun talep nedeniyle e-devlet giriş sürecinde zaman zaman erişim sorunları yaşanabilmektedir. İlgili sorunlar çok kısa sürede giderilerek vatandaşların dijital hizmetlere erişimi sağlanacaktır.

e-Devlet Nasıl Giriş Yapılır?


e-Devlet'e giriş yöntemi de kullanıcılar tarafından çok sık araştırılıyor. TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi kimliğinizi doğrulamak için kullandıktan sonra sisteme başarıyla giriş yapabilirsiniz.

'e-Devlet Çöktü Mü?' sorusunun yanıtı alınan son bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.
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