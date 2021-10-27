Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.30’da YouTube üzerinden açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.30'da YouTube üzerinden açıklama yapacak.Geçtiğimiz gün koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosu şöyle:Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.