Başkan Erdoğan'dan 'Gıda Güvenliği' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderdi.810 milyon insan temel gıda maddelerine ulaşamıyor. Koronavirüs tedarik zincirinde kırılmalara neden olmuştur. Birçok tarım ürününde dünya lideri olan Türkiye'nin tecrübe ve imkanlarından tüm kardeşlerimizin faydalanmasını tavsiye ediyoruz.Ayrıntılar geliyor...