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Başakşehir'de İETT otobüsünde yangın

Durağa yanaşan otobüsün motor kısmında bir anda çıkan yangın, yolcular ile çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Başakşehir'de İETT otobüsünde yangın
Ekleme: 27.10.2021 - 11:41 Güncelleme: 27.10.2021 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Başakşehir'de İETT otobüsünde yangın
İETT otobüslerinde son dönemde yaşan arıza ve yangınlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

Otobüslerin bakım onarımı konusunda yeterli dikkatin gösterilmediği iddiaları gündemdeki yerine korurken, son olay ise Başakşehir'de yaşandı.

Başakşehir Şamlar köyü mevkii İstiklal Caddesi'nde, 36 AY sefer numaralı İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ
Otobüsün durağa yanaştığı sırada çıkan yangında yolcular büyük panik yaşadı. Otobüsten indirilen yolcular ve çevredeki sürücüler, yangına yangın tüpleri ile müdahalede bulundu.

Yangın büyümeden söndürülürken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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