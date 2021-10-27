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Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser verecek olan ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, koronavirüse yakalandı. Aşkın Nur Yengi yerine konserde Gökhan Türkmen sahne alacak.

Ekleme: 27.10.2021 - 01:45 Güncelleme: 27.10.2021 - 01:51 / Editör: Ozge Selin
Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandıÜnlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, koronavirüse yakalandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda konser verecek olan Aşkın Nur Yengi’nin yerine Gökhan Türkmen’in sahne alacağını açıkladı.

"AŞKIN NUR YENGİ COVİD-19'A YAKALANDI"
Kdz. Ereğli Belediyesi’nden konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, “Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenleyeceği Cumhuriyet Konseri’nde covid nedeniyle sanatçı değişikliğine gidildi. Kdz. Ereğli’de konser vereceği daha önce açıklanan sanatçı Aşkın Nur Yengi Covid-19'a yakalandı. Cumhuriyet Konseri’nde sanatçı Gökhan Türkmen sahne alacak. Fener Alayı’nın saati ise 18.00 olarak düzenlendi” denildi.

SAHNEYE GÖKHAN TÜRKMEN ÇIKACAK
Yeni programa göre konseri saat 19.30’da sanatçı Gökhan Türkmen verecek. Cumhuriyet Yürüyüşü saati de değişti. Fener Alayı için yürüyüşün saat 18.00’de Bağlık Karakolu önünden başlayacağı ifade edildi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçı Aşkın Nur Yengi’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
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