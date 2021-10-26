Rus basını: Erdoğan, Batı'ya zor bir seçim sundu

Osman Kavala ile ilgili skandal bir açıklamaya imza atan 10 büyükelçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İstenmeyen adam ilan ederiz' şeklindeki tepkisinin ardından geri adım attı.Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, 'Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim.' ifadesini kullanmıştı.TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞU GERİ ADIM ATTIRDICHP ve Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri ise büyükelçilerin 'istenmeyen adam' ilan edilmelerine yönelik atılabilecek adıma karşı çıktı.Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından geri adım atmak zorunda kalan söz konusu elçiler, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini işaret ederek, 'İç işlerinize karışmayız.' dedi. Rus basınından Kommersant gazetesi, yaşananları aktardı.'TÜM SAVAŞI ERDOĞAN ÜSTLENDİ''Recep Tayyip Erdoğan tüm savaşı üstlendi' başlıklı haberde, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı ile ilişkilerde bir 'kırmızı çizgi' olarak nitelendirdiği ülkesinin iç işlerine müdahaleye müsamaha göstermeyeceğini açıkça belirtti.' denildi.ERDOĞAN 10 ÜLKEYE MEYDAN OKUDUErdoğan'ın Batı'ya zor bir seçim sunduğu belirtilerek, bunların 'Zorluğu kabul edin ya da Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçının.' olduğu kaydedildi.Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 ülkeye karşı meydan okuduğu 10 ülkenin de dize gelmek zorunda kaldığı belirtildi.VİYANA SÖZLEŞMESİ'NİN 41'İNCİ MADDESİ1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.