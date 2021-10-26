Erdoğan o karayolunun temelini attı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend Karayolu inşaatını ziyaret etti. Erdoğan, Aliyev ile birlikte burada temel atma törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte, Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend Karayolu inşaatını ziyaret ederek temel atma törenine katıldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı da bugün birlikte hizmete açmıştı. Erdoğan, havalimanına iniş yapan ilk devlet başkanı olmuştu.