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iPhone'u olanlar dikkat! Facebook o bilgileri topluyor!

Güvenlik uzmanları, Facebook uygulamasının iPhone'lardaki ivmeölçer aracılığıyla kullanıcıların konum verilerini topladığını söylüyor.

Ekleme: 25.10.2021 - 16:03 Güncelleme: 25.10.2021 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
iPhone'u olanlar dikkat! Facebook o bilgileri topluyor!
Apple, 2007'de tanıttığı ilk iPhone modelinin reklamlarında Facebook'tan da faydalanmıştı.

O dönem yayınlanan ve Facebook kullanıcılarını hedef alan bir reklamda Apple, 'Facebook'u her bilgisayar başında kontrol edecek kadar çok seviyorsanız, bilgisayarınızın yanınızda olmadığında iPhone'u kullanın.' demişti.

Ancak yaklaşık 14 yıl sonra işler tersine döndü. Güvenlik araştırmacıları, Facebook uygulamasının iPhone telefonlardan kaldırılması gerektiğini düşünüyor.

FACEBOOK, KONUM VERİLERİNİ TOPLUYOR

Çünkü Facebook, konum izni kapatılsa bile resimlerinden ve IP adreslerinden meta verileri kullanarak konum verilerini toplamaya devam ediyor.

İVMEÖLÇERDEN VERİ SAĞLIYOR

Güvenlik araştırmacıları, Facebook'un hareketlerinizi izlemek için iPhone'unuzdaki ivmeölçeri de kullandığını ve bunun da Facebook'un günün belirli saatlerinde davranışlarınızı ve faaliyetlerinizi keşfetmesine yol açabileceğini söylüyor.

KAPATMANIN YOLU, FACEBOOK'U KALDIRMAK

Bunu kapatmanın ve Facebook'un ivmeölçerinizdeki verileri toplamasını engellemenin tek yolu uygulamaları kaldırmak.

Araştırmacılar Talal Haj Bakry ve Tommy Mysk, 'Facebook, ivmeölçer verilerini her zaman okur. Facebook'un konumunuza erişmesine izin vermezseniz, uygulama ivmeölçer kayıtlarını kullanarak tam konumuzu çıkarablir.' diyor.



Her iki araştırmacı da ivmeölçer verilerinin Facebook, Instagram ve WhatsApp tarafından toplandığını söylüyor.

DİĞER UYGULAMALARDA SORUN YOK

Güvenlik araştırmacıları; TikTok, WeChat, iMessage, Telegram ve Signal gibi uygulamaların ivmeölçer verilerini toplayıp toplamadığını da kontrol etti.

Araştırmacılar, beş uygulamadan hiçbirinin bilgi toplamak için telefonlarındaki ivmeölçeri kullanmadığını belirledi.

İVMEÖLÇER NEDİR

İvmeölçer, telefonlardaki oyun, video, fitness ve diğer uygulamalarda sıkça kullanılıyor.

Temel olarak telefondaki ivmeölçer sensörü, telefonun hareketlerini eksen tabanında takip eder.

Telefonun yatay konumda tutulduğunda kameranın yatay durması, dik tutulduğunda ise kameranın dik pozisyona gelmesini sağlayan aygıt ivmeölçer sensörüdür.

İvmeölçerin akıllı telefonlardaki bir diğer görevi ise hareket halinde çekilen fotoğraflara yardımcı olmaktadır. Telefonla hareket halinde çekilen fotoğrafların titreşimini önleyerek daha net çıkmasında ivmeölçer sensörünün katkısı büyük.

Akıllı telefonlarda bulunan fitness uygulamalarındaki adım sayar gibi özelliklerin arkasında da bu sensör var.



Adım sayar, telefonun titreşimlerini (yere yaklaşıp inişleri) adım olarak hesaplar ve size adım sayınızı verir.
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