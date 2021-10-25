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Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Konutta 1 milyon lira altındaki kredi için faiz yüzde 1,29'a indi.

Ekleme: 25.10.2021 - 09:51 Güncelleme: 25.10.2021 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.

KONUTTA FAİZ YÜZDE 1,29'A ÇEKİLDİ

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29; 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.
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