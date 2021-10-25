  • USD: 9,74 - 9,75
  • EURO: 11,33 - 11,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çark sırası CHP'li Ünal Çeviköz'de

Türk yargısını hedef alan ortak açıklama yapan büyükelçiler, Türkiye'nin içişlerine karıştıklarını kabul edip birer birer geri adım attı. Bu gelişmenin ardından gözler, elçileri "Dostça hatırlatma yaptılar. İçişlerine karışma yok" diyerek savunan CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'e çevrildi.

Çark sırası CHP'li Ünal Çeviköz'de
Ekleme: 25.10.2021 - 17:39 Güncelleme: 25.10.2021 - 17:44 / Editör: Ozge Selin
Çark sırası CHP'li Ünal Çeviköz'de
Aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu Türkiye'deki 10 Batılı ülke büyükelçiliği, diplomasi tarihine geçecek bir skandala imza atmış; kendilerini sömürge valisi gibi görerek, ortak bir metin yayımlayarak Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala'nın ‘derhal' serbest bırakılmasını istemişti.

ELÇİLERE SAHİP ÇIKMIŞTI

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, bu gelişmenin ardından, 'Kimse Türkiye'nin iç işlerine karışmamıştır, karışamaz. 10 Büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana!' diyerek elçilere sahip çıkmıştı.

SIRAYLA GERİ ADIM ATTILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Osman Kavala'nın bırakılması için bildiri hazırlayan 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğini açıklaması sonrası, gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrildiği anlarda büyükelçilikler birer birer geri adım attı.



'DİPLOMATİK KURALLARA UYACAĞIZ'

ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı.

Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD'nin Twitter'da yaptığı açıklamayı retweet etti. Açıklamada yer alan maddeler, diplomatlara bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor.

ÇEVİKÖZ'ÜN SÖZLERİ GÜNDEMDE

Mavi Vatan, S-400 açıklamalarıyla Türkiye'nin dış politikalarını eleştiren açıklamalara imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün, bildirici büyükelçilerin geri adımı sonrası ne diyeceği merak konusu.

VİYANA SÖZLEŞMESİ'NİN 41. MADDESİ

Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına helal gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

Gönderen devlet tarafından kabul eden devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden devletin dışişleri bakanlığı veya mutabık kalınacak başka bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

Misyonun binaları, misyonun bu sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.
Sudan'da OHAL'i reddeden iktidar ortağı, halkı süresiz sivil itaatsizliğe çağırdı
Büyükelçiliklerin geri adımının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk açıklama
Çark sırası CHP'li Ünal Çeviköz'de
ABD'nin açıklaması sonrası dolar ve altında flaş düşüş!
İşte Barış Terkoğlu’nun aklamaya çalıştığı o gençler! Başkan Erdoğan'a ağır hakaretleri görmezden geldi!
İngiltere'de şoke eden görüntüler: Kendilerini asfalta yapıştırdılar
Büyükelçilerin geri adımı Şirin Payzın'ı çıldırttı!
Büyükelçilerin geri adımının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama
Büyükelçiliklerden geri adım! Başkan Erdoğan, 'Ya bizi anlayacaklar ya da ülkeyi terk edecekler' demişti...
Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour canlı yayında başörtüsüne saldırdı! Kadının seçmenin başını açtırdı
ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz
Yargıtay Başkanı'ndan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: Örgütlü şekilde bildiri yayınlamaları infiale neden olmuştur...
Başkan Erdoğan'ın Osman Kavala adımına Alman basınından skandal sözler: Hain oyun, Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmeli
'İsraf araçlar' diyerek şov yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'den bir ihale daha! 38 milyon TL'ye 146 araç
HDP'den 10 büyükelçi kararına tepki!
Türkiye’nin konuştuğu davada karar çıktı! İstanbul’da polislere çığlık atmıştı!
İBB'nin tren çekme yarışması sosyal medyada alay konusu oldu
Murat Ongun talimatı verdi Ümit Kaya kurdu! Beyaz Masa içinde troll ordusu
400 milyon liralık rant oyunu İBB’den geçti!
Almanya'nın gündemi 'Merkel'in ceketi'! 16 yıllık görev sonrasında...
Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

O ülkeden flaş sosyal medya kararı! Ebeveyn izni...

O ülkeden flaş sosyal medya kararı! Ebeveyn izni...

iPhone'u olanlar dikkat! Facebook o bilgileri topluyor!

iPhone'u olanlar dikkat! Facebook o bilgileri topluyor!

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!