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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti!

Kabine Toplantısı öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi saat 14.00'te başlayacak. İki ismin '10 büyükelçi ve Suriye'de harekatı' konuşması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 25.10.2021 - 12:22 Güncelleme: 25.10.2021 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti!
Kabine Toplantısı öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir zirve gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. 'Cumhur İttifakı Zirvesi' saatler 14'ü gösterdiğinde başlayacak.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULACAK?

Gözler gelen son dakika haberi sonrası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı kritik görüşmeye çevrildi.

Erdoğan ve Bahçeli'nin Suriye'de terör unsurlarına yönelik yapılması muhtemel operasyonu ve 10 büyükelçi ile ilgili atılacak adımları konuşması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile yapacağı görüşmenin hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısına katılacak. Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya bakanlar kurulu tam kadro katılacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine toplantısının gündeminde 10 büyükelçi ile ilgili atılacak adımlar, Suriye'deki son durum ile olası harekat, ABD ile F-16'lar üzerine yapılacak anlaşma, ekonomideki gelişmeler ve koronavirüs salgını yer alıyor.


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