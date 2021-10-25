  • USD: 9,74 - 9,75
  • EURO: 11,33 - 11,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'den Büyükelçi açıklaması!

ABD'den Büyükelçi açıklaması: "Anlaşmazlıkların giderilmesi için diyalog kurmaya devam edeceğiz. Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz"

ABD'den Büyükelçi açıklaması!
Ekleme: 25.10.2021 - 22:18 Güncelleme: 25.10.2021 - 22:22 / Editör: Ozge Selin
ABD'den Büyükelçi açıklaması!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

"İNSAN HAKLARINA SAYGIYI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Price, "Biden yönetimi olarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı küresel olarak desteklemeye devam edeceğiz.

DİYALOG VURGUSU

ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE İLE BİRÇOK KONUDA ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR"

İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında iş birliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'den Büyükelçi açıklaması!
Büyükelçileri savunan CHP'li Ünal Çeviköz, geri adım attı! 'Diplomatik başarı' itirafı
Bakırköy’de eylemlerin biri bitmeden, diğeri başlıyor!
25 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Büyükelçilerin geri adımı Türk düşmanı Kati Piri'yi rahatsız etti
ABD’de 17 medya kuruluşu Facebook'un şirket içi belgelerini yayınlamaya başladı
Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan sert tepki! 'Ya bu ülkenin büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da ...'
Muharrem İnce'den art arda salvolar: Önce Kaftancıoğlu sonra da Kılıçdaroğlu'na yüklendi
Tarım Kredi Marketlerinde yeni dönem! Bir ürün daha eklendi
Sudan'da OHAL'i reddeden iktidar ortağı, halkı süresiz sivil itaatsizliğe çağırdı
Büyükelçiliklerin geri adımının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk açıklama
Çark sırası CHP'li Ünal Çeviköz'de
ABD'nin açıklaması sonrası dolar ve altında flaş düşüş!
İşte Barış Terkoğlu’nun aklamaya çalıştığı o gençler! Başkan Erdoğan'a ağır hakaretleri görmezden geldi!
İngiltere'de şoke eden görüntüler: Kendilerini asfalta yapıştırdılar
Büyükelçilerin geri adımı Şirin Payzın'ı çıldırttı!
Büyükelçilerin geri adımının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama
Büyükelçiliklerden geri adım! Başkan Erdoğan, 'Ya bizi anlayacaklar ya da ülkeyi terk edecekler' demişti...
Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour canlı yayında başörtüsüne saldırdı! Kadının seçmenin başını açtırdı
ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz
Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

O ülkeden flaş sosyal medya kararı! Ebeveyn izni...

O ülkeden flaş sosyal medya kararı! Ebeveyn izni...

iPhone'u olanlar dikkat! Facebook o bilgileri topluyor!

iPhone'u olanlar dikkat! Facebook o bilgileri topluyor!

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı