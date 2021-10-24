'Kitre bebek' vurgununda flaş gelişme! 11 bin 500 TL’ye alınan bebek altın suyuna batırılarak imal edilmiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; kitre bebek vurgunu kamuoyunda geniş yankı buldu.11 BİN 500 TL'YE ALINAN KİTRE BEBEK!SABAH, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 11 bin 500 TL'ye aldığı kitre bebeğin fotoğrafına ulaştı. 85 cm boyutunda imal edilen Beypazarı Gelini temalı bebeğin, altın suyuna batırılarak imal edildiği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Beypazarı Gelini temalı bebeği 11 bin 500 TL'ye aldığı bildirildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 85 cm boyutunda imal edilen Beypazarı Damat temalı bebeğe ise 10 bin 500 TL ödediği öğrenildi.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: "GELİN TEMALI BEBEK, ALTIN SUYUNA BATIRILARAK İMAL EDİLMİŞTİR"Ankara Büyükşehir Belediyesi; 85 cm boyutundaki Beypazarı Gelini temalı bebeğin özelliklerini açıkladı. Açıklamada; Beypazarı Gelini temalı bebeğin 1 tane aldığına dikkat çekilerek şöyle denildi:"Yöre halkının fiziksel karakterine uygun saç, makyaj yapılmıştır. Fes yeniden yapıldı. Yöresel kıyafetlerin ve ayakkabıların işlemleri dahil kesimi ve dikimi yeniden yapılmıştır. Belgesel konulu bebekler üzerindeki takılar özel olarak kuyumcu tarafından tasarlanmış, altın suyuna batırılarak imal edilmiştir."10 BİN 500 TL'YE ALINAN DAMAT TEMALI BEBEKTE ALTIN SUYUNA BATIRILMAMIŞAnkara Büyükşehir Belediyesi; 10 bin 500 TL'ye aldığı 85 cm boyutunda imal edilen Beypazarı Damat temalı bebeğin özelliklerini de açıkladı.Açıklamada; Beypazarı Damat temalı bebeğin 1 tane alındığı belirterek, şöyle denildi:"Yöre halkının fiziksel karakterine uygun saç, makyaj yapılmıştır. Bütün kıyafet yeniden yapıldı. Ayakkabılar özel yapıldı. Gözlük yeniden tasarlandı."YILMAZER: "BİR TÜP BEBEĞİN 10.000 İLA 14.000 TL BEDEL KARŞILIĞINDA…"AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.Yılmazer; "Mansur'un tüp bebekleri: Kitre bebekler… Bir tüp bebeğin 10.000 ila 14.000 TL bedel karşılığında bir uygulama sonucu gerçekleştiğini bildiğimiz 21.yüzyılda Mansur'un kitre bebeklerinin 11.500TL'ye mal olduğunu öğrendik. Aslında kitre bebeğin tanesi 200TL'den başlıyor" dedi.44 KİTRE BEBEĞİ İÇİN 366 BİN LİRA ÖDENDİEdinilen bilgiye göre "Mansur Yavaş'ın talimatıyla Beypazarı Kent Müzesi'ne alınan 44 kitre bebeği için 366 bin lira ödendi. Büyükşehir'in tanesine 11 bin 500 lira ödediği bebekler, internette 150 liradan satılıyor"YAVAŞ'A KİTRE BEBEK VURGUNUNU SORMAK İSTEYEN GAZETECİLER TARTAKLANDIAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler darp edilmişti. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak, Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından yumruklandı.