CHP'li Sevigen Millet İttifakı'nın adayını açıkladı!

Melissa Bağcı'nın sunduğu, Akılda Kalsın programınının bu haftaki konuğu Eski CHP Devlet Bakanı Mehmet Sevigen oldu.Sevigen gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adamlarının Beyaz TV muhabirine saldırmasından, 2023 seçimlerine kadar pek çok konuya değinen Sevigen, 'Sizce Cumhurbaşkanlığı'na kim adaylığını koyar?' sorusunu da yanıtladı.Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına inanmıyorum diyen CHP'li Eski Bakan, adayın Abdullah Gül olabileceğini ifade etti.