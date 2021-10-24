CHP'li Sevigen Millet İttifakı'nın adayını açıkladı!
Eski CHP Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Beyaz TV'de yayınlanan Akılda Kalsın programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sevigen gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adamlarının Beyaz TV muhabirine saldırmasından, 2023 seçimlerine kadar pek çok konuya değinen Sevigen, 'Sizce Cumhurbaşkanlığı'na kim adaylığını koyar?' sorusunu da yanıtladı.
Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına inanmıyorum diyen CHP'li Eski Bakan, adayın Abdullah Gül olabileceğini ifade etti.