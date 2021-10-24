  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Sevigen Millet İttifakı'nın adayını açıkladı!

Eski CHP Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Beyaz TV'de yayınlanan Akılda Kalsın programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'li Sevigen Millet İttifakı'nın adayını açıkladı!
Ekleme: 24.10.2021 - 13:04 Güncelleme: 24.10.2021 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Sevigen Millet İttifakı'nın adayını açıkladı!
Melissa Bağcı'nın sunduğu, Akılda Kalsın programınının bu haftaki konuğu Eski CHP Devlet Bakanı Mehmet Sevigen oldu.

Sevigen gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adamlarının Beyaz TV muhabirine saldırmasından, 2023 seçimlerine kadar pek çok konuya değinen Sevigen, 'Sizce Cumhurbaşkanlığı'na kim adaylığını koyar?' sorusunu da yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına inanmıyorum diyen CHP'li Eski Bakan, adayın Abdullah Gül olabileceğini ifade etti. 


CHP'li Sevigen Millet İttifakı'nın adayını açıkladı!
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı
CHP'li belediyeden yardım isteyen vatandaşa skandal yanıt: Kendi başınıza müdahale edin.
Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçilere Osman Kavala desteği
Bakan Soylu açıkladı: Kritik operasyonda tüfek, el bombası ve patlayıcı düzenek ele geçirildi
CHP'li Belediye hazırlanan projeyi engelledi! 250 milyonluk elektrik nakil hattına takoz
Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi! Bihter'in katiliyle ilgili flaş gelişme
İşte HDP’ye gönderilen mektup: Kandil'den ittifak talimatları
Bakan Özer'den kritik duyuru! O belgeler artık e-devletten alınabilecek!
İçişleri Bakanı Soylu: Terörün sanatı kullandığına ilk kez şahit oldum
CHP'li belediyelerin heykel koleksiyonu büyüyor: Muratpaşa'ya Tolstoy büstü
Mansur Yavaş kitre bebeklere 11 bin 500 TL ödemişti! İşte o bebekler
CHP'li Ünal Çeviköz Türk yargısını hedef alan büyükelçileri savundu: Dostça bir hatırlatmada bulundular
23 Ekim koronavirüs verileri açıklandı!
Türkiye'den SİHA alan ülkeden ABD'yi şok eden açıklama: İzin vermeyeceğiz
İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Tamer Akkal: Terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar bunun en yakın şahitlerinden biri benim
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Erdoğan düşmanlığı Türkiye düşmanlığına dönüştü
Bakan Koca İnsidans haritasını paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka durumu...
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Beyaz TV'ye destek!
Başkan Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması: Talimatı verdim, istenmeyen adam ilan edilecekler
Ordu'da Kur’an-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar!

Ordu'da Kur’an-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar!

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Zirai don... Kuvvetli yağış ve rüzgar...

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Zirai don... Kuvvetli yağış ve rüzgar...

Ağaca asılı bulunmuştu... Arda'nın ölümü ile ilgili kritik detay!

Ağaca asılı bulunmuştu... Arda'nın ölümü ile ilgili kritik detay!

Gramla satılıyor: Kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor

Gramla satılıyor: Kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor

Hollywood'da korkunç ölüm: Alec Baldwin'in ateşlediği silah ile ilgili şok gerçek...

Hollywood'da korkunç ölüm: Alec Baldwin'in ateşlediği silah ile ilgili şok gerçek...

Acılar hala taze: Van'ı yıkıp geçen deprem felaketinin üstünden 10 yıl geçti

Acılar hala taze: Van'ı yıkıp geçen deprem felaketinin üstünden 10 yıl geçti