Bitlis'te feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

Bitlis'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bitlis'teki kaza, öğle saatlerinde Tatvan-Hizan ilçeleri arasındaki kara yolunda Kırkbulak köyü yakınında meydana geldi. Hizan'dan Tatvan'a giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AAH 394 plakalı otomobil, takla attı.Otomobildeki Leyla Ölez hayatını kaybetti, sürücü ve 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.İlk müdahalenin ardından yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı