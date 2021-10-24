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Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile yaptığı görüşmede göçten siber suçlarla mücadeleye kadar, uyuşturucudan terörizme kadar birçok alanda Güvenlik İşbirliği Anlaşması’nı imzalayacaklarını söyledi.

Ekleme: 24.10.2021 - 19:27 Güncelleme: 24.10.2021 - 19:28 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov, Sarıyer'de bir otelde bir araya geldi. Görüşmenin ana başlığının iki ülke arasında yapılacak Güvenlik İşbirliği Anlaşması olduğu öğrenildi.

Görüşme öncesi basına demeç veren Bakan Soylu, "Türkiye'nin özellikle göçten siber suçlarla mücadeleye kadar, uyuşturucudan terörizme kadar birçok alanda önemli girişimleri mevcuttur. İnşallah en kısa zamanda Güvenlik İşbirliği Anlaşması'nı imzalayacağız" diye konuştu.

"BİRLİKTE YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR"

Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov'u İstanbul'da ağırlamaktan gurur duyduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Biz Kırgızistan'ı dünyada ilk tanıyan ülkeyiz. Tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra ilk andan itibaren karşılıklı olarak birbirimiz için ortaya koyduğumuz saygı aynı ölçüde devam etmektedir. Kırgızistan'ın ve Kırgız halkının ülkemizin ve milletimizin gönlünde müstesna bir yeri vardır. Ve inşallah bugün yapacağımız toplantıda ortaya koyacağımız adımlar, birlikte gerçekleştireceklerimizle bizim tarihsel olarak ve bütün olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Türkiye'nin özellikle göçten siber suçlarla mücadeleye kadar, uyuşturucudan terörizme kadar birçok alanda önemli girişimleri mevcuttur. İnşallah en kısa zamanda Güvenlik İşbirliği Anlaşması'nı imzalayacağız. Ufak tefek redaksiyonları kaldı. Yine çok güçlü bir yolculuğu birlikte gerçekleştireceğiz. Birlikte yapacağımız çok iş var. İstanbul sizin şehriniz" ifadelerini kullandı.

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