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Beyaz Gazete
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Açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapılmıştı! yapımı 4 yıl süren şaheser Türkevi

Açılışı 20 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan New York'taki Türkevi'nin 4 yıllık yapım süreci yayınlanan bir videoyla anlatıldı. 1.5 dakika süren videoda yeni Türkevi’nin yapım aşamalarını tek tek gösteriyor.

Ekleme: 24.10.2021 - 16:52 Güncelleme: 24.10.2021 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
Açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapılmıştı! yapımı 4 yıl süren şaheser TürkeviBinanın yapımını üstlenen AECOM Tishman/IC İçtaş yüklenici ortaklığının çekimlerini gerçekleştirdiği, AA muhabirinin New York'un Türkiye Başkonsolosluğundan ulaştığı özel video görüntüleri, temelden aynalı gökdelen camlarının takılması olan son işçiliğe kadar yeni Türkevi'nin yapım aşamalarını gösteriyor.

46. Sokak ile 1. Cadde köşesindeki Türkevi'ne komşu binadan iki ayrı kamera ile çekilen görüntüler, zaman atlamalı çekim tekniğiyle 4 yıl süren binanın yapımını 1 buçuk dakikada özetliyor.

Görüntüler, binanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temelinin atıldığı 18 Eylül 2017 ile açılışının gerçekleştirdiği 20 Eylül 2021 tarihleri arasındaki süreci kapsıyor.

44 YIL ÖNCE IBM'DEN SATIN ALINMIŞTI

Bundan 44 yıl önce ABD'deki Türk toplumunun manevi desteği ve merhum Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in vizyonuyla zor şartlarda teknoloji devi IBM şirketinden satın alınan Türkevi, 1977'den 2014'e kadar Türk diplomatik misyonlarına hizmet verdikten sonra 4 yılda yıkılıp aynı yere yeniden inşa edildi.




Yenilenen Türkevi binasının açılışını 20 Eylül'de gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gururluyuz çünkü bu eserle New York'un silüetine tarihi ve geleneksel mimarimizin güzelliklerini ve zarafetini yansıtıyoruz. Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı.' ifadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinin tam karşısında yer alan 35 katlı Türkevi binasında, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, New York Başkonsolosluğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilciği yer alıyor.

'ÇEVRE DOSTU GÖKDELEN'

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip yeni Türkevi binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğin yanında bulunuyor.



BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, üstünde lojmanların yer aldığı Türkevi, birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina özelliğine sahip.
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