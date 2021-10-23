  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan Afrika mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz, bırakmayacağız." dedi.

Ekleme: 23.10.2021 - 00:16 Güncelleme: 23.10.2021 - 00:17 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Afrika mesajı!
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz, bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında bir infografiğe de yer veren Erdoğan, kendisinin de konuşma yaptığı Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na 45 ülkeden katılım sağlandığını belirtti. Erdoğan, katılımcı ülkeler arasında 250 kişilik resmi heyetin yanı sıra Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 28 bakan, 7 bakan yardımcısı, Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilik Komisyoneri, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS), Doğu Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (EAC), Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) ile Türkiye'den ve Afrika ülkelerinden 3 bine yakın iş insanının bulunduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin dünya ile ticaretinde Afrika'nın payının yüzde 6,5 olduğuna işaret etti. Forum kapsamında, Afrika Serbest Ticaret Alanı, yatırım, inovasyon, bankacılık, sağlık ve kadın liderliği konularında paneller düzenlendiğini aktaran Erdoğan, "Afrika ülkeleri yetkilileri ile iş insanlarını bir araya getiren G2B toplantıları ile özel sektör temsilcilerini bir araya getiren B2B toplantıları gerçekleştirildi. 'Türkiye-Afrika Ortaklığını Derinleştirmek: Ticaret, Yatırım, Teknoloji ve Lojistik' temalı bakanlar toplantısı yapıldı" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özel: Başörtülü annelerin orduevlerine sokulmamasının CHP'ye mal edilmesi yanlış
Türk SİHA'ları PKK kontrolündeki Kamışlı ve Ayn el Arab semalarında
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Belediye başkanı mısın mafya bozuntusu musun?'
Biden'dan canlı yayında tuhaf hareketler! Kimse ne olduğunu anlamadı!
CHP'nin yaptırdığı heykeli 'AK Parti yaptı' diyerek alay eden İYİ Partili Özkan paylaşımını sildi
Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz
Antalya'daki sosyal medya cinayetinde yeni gelişme! Katil tutuklandı...
Suruç'ta 34 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının failinin cezası belli oldu
22 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Cezayir BMGK toplantısından çekildi: Kötü niyetler taşıyor
Soros'un oğlundan Kavala çağrısı: Haksız yere hapsedildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 6 terörist ölü olarak ele geçirildi
Mansur Yavaş’ın korumaları, kitre bebek vurgunuyla ilgili soru soran gazetecileri darbetti
Türk bilim insanlarından gargara ile korona testi!
Mehmet Sevigen: CHP'nin önündeki en büyük engel Kılıçdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleridir
Oda TV MİT'in MOSSAD ajanlarını enselemesinin ardından İsrailli casusların sözcülüğüne soyundu
Uzman Çavuş Burak Tortumlu son yolculuğuna uğurlandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan İmamoğlu'na sert tepki: Şark kurnazı, siyasi ip cambazı
Soros’un fonladığı TESEV’in kurucu üyesi Kılıçdaroğlu'ndan gülünç açıklama: 'En büyük Sorosçu Erdoğan’dır'
Başkan Erdoğan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 26 kent için sağanak uyarısı

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 26 kent için sağanak uyarısı

Pucca’nın yargılandığı davada karar çıktı!

Pucca’nın yargılandığı davada karar çıktı!

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü!

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü!

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor