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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim." dedi.

Ekleme: 22.10.2021 - 10:10 Güncelleme: 22.10.2021 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 YKS 2. Ek Yerleştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli YKS adaylarımız, 14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim" dedi.
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