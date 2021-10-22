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Kemal Kılıçdaroğlu: Adaylığıma ittifak karar verecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben başbakan adayıyım" diyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığını Kemal Kılıçdaroğlu’na bırakacağı imasında bulunsa da CHP lideri, bir kez daha ittifak ortaklarını işaret etti. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soru üzerine "Ona ittifak karar verecek" cevabını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Adaylığıma ittifak karar verecek
Ekleme: 22.10.2021 - 10:30 Güncelleme: 22.10.2021 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu: Adaylığıma ittifak karar verecek
Millet İttifakı’nda adaylık tartışmalarının zirve yaptığı bir dönemde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin yayın organı Halk TV’de katıldığı bir programda cumhurbaşkanlığı için kesinlikle aday olmadığını ifade ederek, “Ben başbakan adayıyım” demişti.

AKŞENER CHP'YE BIRAKTI

Adaylığı bilmeceye dönüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağının adaylığı kendisine bırakacağı imasına rağmen net bir açıklama yapmamayı sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, bir kez daha Millet İttifakı'nı işaret etti.

"İTTİFAK KARAR VERECEK"

T24’ün gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan CHP lideri, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soru üzerine daha önceki söylemlerini tekrarlayarak, "Ona ittifak karar verecek. Oturulur, karar verilir ona göre bir yol haritası belirlenir" dedi.
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