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Kabarmayan Hamur Nasıl Kabartılır?

Kabarmayan hamuru kabartma yöntemleri, neredeyse herkesin başına gelen ve merak ettiği bir konudur. Çünkü hamur her şey eksiksiz olsa da dış etkenler nedeniyle bazen kabarmaz. Peki Kabarmayan Hamur Nasıl Kabartılır?

Ekleme: 22.10.2021 - 12:42 Güncelleme: 22.10.2021 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Kabarmayan Hamur Nasıl Kabartılır?
Kabarmayan hamur, zaman zaman hepimizin karşılaştığı bir problemdir. Tüm hamur malzemelerini eksiksiz bir araya getirseniz ve dinlenmeye bıraksanız da bazen hamur istediğiniz kadar ya da hiç kabarmaz. Bu noktada genelde hepimiz hamuru ya o şekilde değerlendiriyoruz ya da çöpe atıyoruz. Ancak kabarmayan hamuru tekrar kabartmanın yolu var! Peki Kabarmayan Hamur Nasıl Kabartılır? Sizler için kabarmayan hamuru kabartmanın yollarını yazdık.

Hamur Neden Kabarmaz?

Hamur Neden Kabarmaz?


Mayasız hamuru sabitleme tekniğini öğrenmeye devam etmeden önce, hamurun neden mayalanmadığını anlayabilirsiniz. Hamurun kabarmamasının en yaygın nedeni, malzemelerin gerekli sıcaklığa ulaşmamasıdır. Yani çok sıcak veya çok soğukken eklenen su, süt gibi maddeler mayanın yapısını bozar ve kabarmasını engeller.
Bir diğer hata da mayaya şeker ve tuzu karıştırmaktır. Mayayı aktif hale getirmek için şeker eklenmeli ve iyice karıştırılmalıdır. Tuz ve ilave şeker dışındaki sıvı maddeler mayanın yapısını bozabilir. Üçüncü neden oda sıcaklığıdır. Hava çok sıcak veya çok soğuksa, maya çok hızlı mayalanmayabilir veya mayalanmayabilir.

Kabarmayan Hamur Nasıl Kabartılır?


-Kabarmamış hamuru yumuşatmanın ilk adımı sıcaklığı arttırmaktır. Bunu yapmak için fırın tepsisine kaynar su ekleyin ve fırının en alt kısmına yerleştirin. Hamuru üst rafa koyun ve fırının kapağını kapatın. (Fırını açmayın, hamuru pişirmeyin.) Nem buharlaştıkça hamur daha kolay kabaracaktır.

- Ilık ortam işe yaramazsa lütfen yeni bir maya torbası açın. 1 tatlı kaşığı mayayı 1 su bardağı ılık su ve 1 yemek kaşığı şeker ile karıştırın. Bu karışım 2 cm'lik bir köpük elde edilinceye kadar ortalama 10 dakika fermente edilir. Maya karışımını yoğurarak hamura ekleyin. Hamurun kıvamını ayarlamak için unu azar azar ekleyip yoğurun. Kulak memesi kıvamına gelince ılık bir yere koyup mayalanmasını bekleyebilirsiniz.

Hamur Neden Kabarmaz?

- Hamurun yetersiz yoğrulması, hamurun mayalanmasını engelleme nedenlerinden biridir. Eğer öyleyse, pürüzsüz ve kremsi bir kıvam alana kadar hamuru yoğurmaya devam edin. Hamura dokunduğunuzda hamur elinize yapışmıyorsa hamur tutulmuş demektir. Bu durumda ılık ve nemli bir ortamda dinlenebilirsiniz.

- Bazı ekşi mayalar çok yavaş yükselen türler olabilir. Bu nedenle kullanacağınız maya türünü mutlaka kontrol edin. Ayrıca, tarife başlamadan önce mayanın son kullanma tarihini kontrol edin. Süresi dolmuş maya zayıflar ve işlev göremez.

- Daha önce de söylediğimiz gibi hamurun mayalanması için ortam sıcaklığı çok önemlidir. Mayayı aktif hale getirmek ve hamuru kabartmak için ideal sıcaklık 35 derece ve üzeridir.

- Kullanacağınız unun cinsine göre hamurun kabarıklığı değişebilir. İyi ekmek yapmak istiyorsanız katkısız, organik, ağartılmamış beyaz ekmek unu kullanmalısınız. Çavdar ve tam buğday unu gibi tam buğday unu çeşitleri beyaz ekmek unu gibi kabarmaz.

- Hamuru yoğurup kalınlaştırdıktan sonra yaklaşık 45 dakika-1 saat bekletin. Mola sırasında hamura dokunmayın.

Hamur Neden Kabarmaz?

Hamur Mayalarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?


Hamurdaki unun suya oranı 60-40 olmalıdır. Su oranı unun oranından fazla ise hamur kısa sürede kabaracak ve sonra çökecektir. Bu nedenle, un oranı su oranından daha yüksek olmalıdır. Tarçın ve kuru meyveler mantar önleyicidir. Bu nedenle bu bileşenler hamur mayalandıktan sonra eklenmelidir.

Hamuru tepsi gibi çok büyük bir kaba koymayın. Bu durumda hamur yukarı kalkmaz, yana doğru yayılır ve çökebilir. Fazla tuz kullanmak mayayı öldürür. Bu nedenle az miktarda tuz kullanın. Una tuz ekleyin, su eklemeyin.

"Kabarmayan Hamur Nasıl Kabartılır?" sorusunun yanıtını ve hamur kabartma yöntemlerini sizler için bir araya getirdik.

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