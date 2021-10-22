Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj yoluyla katıldı.Erbakan Hoca sokağa ve şiddete asla prim vermezdi.Erbakan hocamız bu süreçte birileri tarafından hayalperest olarak nitelendirilse de, hayallerinden asla vazgeçmemiştir.Merhum Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna çile çektiği ideallerinden bazılarını son 19 yılda biz gerçekleştirdik.Erbakan'ın vazgeçilmez gördüğü başkanlık sistemini, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir hayata geçirdik.