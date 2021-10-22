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Başkan Erdoğan: Afrika'yla ticaret hedefimiz 75 milyar dolar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Bugün Afrika'da havalimanlarından limanlara, kamu binalarından yollara birçok yatırımın altında Türk müteahhidin imzası var diyen Başkan Erdoğan; "Bölgeyle ticaretimiz 2020 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz bunu önce 50, bilahare 75 milyar dolara taşımaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Afrika'yla ticaret hedefimiz 75 milyar dolar!
Ekleme: 22.10.2021 - 15:25 Güncelleme: 22.10.2021 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Afrika'yla ticaret hedefimiz 75 milyar dolar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tarih, kültür ve medeniyet şehri güzel İstanbul'a hoşgeldiniz. Koronavirüs salgını nedeniyle forumumuzu çevrimiçi formatta düzenlemek zorunda kalmıştık. Hamdolsun 3. toplantımızı yüz yüze gerçekleştiriyoruz. üstelik Afrika ziyaretinden sonra bunu gerçekleştirmiş olmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Afrika'yı gezdik dolaştık ve Afrika'nın liderleriyle bir araya geldik. Afrika'da durum nedir ne değildir bunları konuştuk.

Dış Ekonomik Kurulu DEİK'e bu güzel organizasyon için ayrıca teşekkür ediyorum. Dün ve bugün yapılan oturumlarda enerjiden tarıma, sağlıktan bankacılık sistemine ve inovasyon buna dahil olmak suretiyle birçok alanda karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı.

Burada gündeme getirilen hususların kıta ile ilişkilerimizi güçlendirme gayretlerimizde bize yol göstereceğine inanıyorum. Salgının küresel ticareti etkilediği bir dönemde forumun ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum.

Forumu zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkürlerimi iletiyorum. Afrikra'nın kalplerimizdeki müstesna yerini her vesile ile dile getiriyoruz. Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarısı sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz. Afrika halklarının da ülkemize ve milletimize aynı hassasiyetle yaklaştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Türk iş dünyasının kıta ülkelerinde yatırımları arttıkça Afrikalı kardeşlerimiz de istifade ediyor. Buna Kıtaya yaptığım son seyahatimde şahit oldum. Angola, Toko ve Nijerya'da çok verimli temaslarda bulunduk. Her üç ülkede birebir ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik. Togo'da ayrıca Burkina Faso ve Liberya Devlet Başkanları ile de bir araya geldik.

Ortak çabalarımız pek çok alanda meyvelerini vermeye başladı. Türkiye Afrika ilişkileri eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde çok boyutlu bir şekilde günden güne güçleniyor.
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