Baka Koca'dan flaş çağrı!

Bakan Koca yaptığı aşı çağrısında; "Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Lütfen aşınızı yaptırın." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:'Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19'a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın.'