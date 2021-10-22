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ABD'de salgın paniği! Hastaneler doldu!

ABD'de kuru soğandan kaynaklanan salmonella salgınında 650 kişinin hastalandığı açıklandı.

Ekleme: 22.10.2021 - 09:21 Güncelleme: 22.10.2021 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
ABD'de salgın paniği! Hastaneler doldu!
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ağustos ve eylülde salmonella tespit edilen 650 kişiden 129'unun hastaneye yattığını, vakaların önemli bölümünün Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde görüldüğünü bildirdi.

Salgının Meksika'nın Chihuahua şehrinden ağustosta ithal edilen beyaz ve kırmızı soğanlardan kaynaklandığı tespit edildi.

Salmonella, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri cinsi olarak biliniyor.

Söz konusu türler, hareketli olmasının yanında, insan vücudunda hidrojen sülfür üretiyor.


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