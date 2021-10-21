Trump'tan flaş hamle! Tarih verdi...

ABD eski Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya uygulamasını başlatacağını duyurdu. Hesaplarına Twitter ve Facebook tarafından sansür uygulanan Trump kendi platformunu gelecek ay başlatacağını açıkladı. Trump böylece Facebook ve Twitter gibi 'Büyük teknoloji şirketlerine karşı durmayı' hedefliyor.'BU KABUL EDİLEMEZ'TRUTH Social, Trump Medya ve Teknoloji Grubu ile bu amaçla satın alınan bir şirketin birleşmesi aracılığıyla oluşturulacak. Konuyla ilgili basın açıklamasında Trump, 'En sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez' dedi.Şirketin herkese düşüncelerini paylaşma imkanı tanımak için kurulduğunu söyleyen Trump, 'Yakında TRUTH Social'da düşüncelerimi açıklayacağım ve büyük teknoloji şirketlerine karşı savaşacağım için çok heyecanlıyım' dedi.Trump'ın sosyal medya uygulamasının gelecek ay 'seçilmiş davetlilerle' lansmanının yağılacağı ve 2022'nin ilk çeyreğinde de kullanıcılarla buluşacağı belirtiliyor.