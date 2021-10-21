Kudüs'ü Filistin'den koparma planı

İşgalci İsrail, bazı Körfez ve Arap ülkeleriyle imzaladığı sözde “normalleşme” anlaşmalarının ardından Kudüs'ü ilhak için harekete geçti. ABD'de Biden yönetiminin ilgisiz tavrını fırsat bilen işgalci güç, 1967 sınırlarının ötesinde Kudüs'ü çevreleyen 3 yeni yerleşim bölgesi kurarak şehri kuşatma altına almak için adımlar atıyor. İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre E-1, Givat Hamatos ve Atarot bölgelerinde yürüttüğü yasa dışı projelere işgalci Yahudileri yerleştirecek olan terör devleti, bu yolla Kudüs ile Filistinliler arasındaki bağlantıyı tamamen kesecek ve bölgeyi kontrol edecek. Kudüs'te E1 diye bilinen alan işgalci gücün ilhak planının tam merkezinde yer alıyor.Habere göre terör devleti, Doğu Kudüs sınırında bulunan E1 bölgesinde 3 bin konutluk projeyi görüşmek üzere bu hafta içinde resmî temaslara başlama kararı aldı. Planlanan projenin işgal altındaki Batı Şeria'yı olduğu gibi ikiye böleceği belirtilen haberde, bu yolla iki devletli çözüm planına giden yolun tamamen kapatılacağı ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının imkânsız hâle getirileceği vurgulandı.Bin 200 konutluk inşaatın devam ettiği Givat Hamatos mahallesindeki arazilerin kamulaştırılmasının da onaylandığı kaydedildi. Bu bölgede yürütülen konut projeleriyle terör devletinin, Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedeflediği aktarıldı. Doğu Kudüs'te bulunan Pisgat Zeev mahallesinde 470 evin inşası için yeni projelerin lansmanının yapıldığı belirtilen haberde, şehrin kuzeydoğu bölgesindeki Atarot semtinde ise 9 bin konutluk başka bir proje için 6 Aralık'ta bir duruşma olacağı bilgisi paylaşıldı.İnsan hakları grupları, İsrail'in yasa dışı yollarla bölgeye iskân ettiği işgalci Yahudi yerleşimcileri bu konutlara yerleştirerek Kudüs'ün etrafını kuşatmayı ve bölgedeki Filistinlileri sindirme yoluyla şehrin çevresinden uzaklaştırmayı hedeflediğini belirtti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, iki devletli çözümün önündeki en büyük engel olarak görülen yasa dışı yerleşim planıyla ilgili üç maymunu oynamakla eleştiriliyor.Öte yandan Hamas ve Filistin yönetimi, Batı Şeria'da İsrail'in kendi kontrolünde olan ve Yahudi yerleşimcilerle İsrail askerlerinin kullanımı için yapılan otogar inşasını kınadı. Ramallah ve Nablus arasında bir mıntıkada inşa edilmesi planlanan bu otogarın, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planının bir parçası olduğu ifade ediliyor.