HDP'li eski il başkanı gözaltına alındı!
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, bir dönem HDP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Mehmet V. gözaltına alındı. Zanlının öldürülen teröristleri anmak için düzenlenen etkinliğe katıldığı da tesğit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.
HDP'Lİ ESKİ İL BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda 2009-2013 yılları arasında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Mehmet V, gözaltına alındı.
TERÖRİSTLER İÇİN DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILMIŞ
Mehmet V'nin, 28 teröristi anmak için Bezar Dağı'nda 2013 yılında düzenlenen etkinliğe katıldığı da tespit edildi.