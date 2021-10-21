HDP'li eski il başkanı gözaltına alındı!

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, bir dönem HDP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Mehmet V. gözaltına alındı. Zanlının öldürülen teröristleri anmak için düzenlenen etkinliğe katıldığı da tesğit edildi.